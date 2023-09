Silenzio stampa Lazio: emergono nuovi retroscena sulla scelta del club di non parlare dopo la sconfitta contro la Juve

Emergono nuovi retroscena sulla decisione della Lazio di non presentarsi ai microfoni dopo la sconfitta con la Juve. Secondo quanto riferito da DAZN, la principale ragione del silenzio stampa nelle valutazioni state fatte dagli arbitri, non solo sul primo gol ma anche su altre situazioni che non sono piaciute a Sarri e a tutto il club capitolino.

Per quanto riguarda la prima rete di Vlahovic: a far discutere non è solo il pallone di McKennie che sarebbe stato controllato oltre la linea laterale, ma anche il precedente contatto tra Bremer e Immobile, giudicato falloso dai biancocelesti. In ogni caso la protesta non fa riferimento esclusivamente alla gestione odierna, ma anche alle gare precedenti.

