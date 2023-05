Il conduttore Paolo Bonolis ha esultato dopo il raggiungimento della finale di Champions League da parte dell’Inter. Le dichiarazioni

Paolo Bonolis ha commentato così la finale di Champions League raggiunta dall’Inter:

CRITICHE – «Inzaghi? Per me è formidabile, lo pensavo anche quando veniva criticato. Non l’ho mai capite certe critiche. L’inizio è stato difficile per tutti, in campionato l’ha spuntata il Napoli che ha giocato in modo eccelso. Spalletti, forse preparato al blocco invernale vista l’esperienza in Russia, conosceva più degli altri cosa significasse un periodo di stallo del genere. L’Inter nei momenti complicati creava comunque tantissime occasioni ogni partita. Se non sbaglio sono state 113 nelle 6-7 partite deludenti a livello di risultati. Se non si traducono in gol, che c’entra l’allenatore? Gli attaccanti sono quelli che sono».

FINALISTA – «Cambia poco tra Real o City. L’importante è che l’Inter faccia l’Inter, mettendo in campo la stessa determinazione di certe partite giocate in stagione. Con quella può mettere in difficoltà chiunque».

L'articolo Bonolis: «City o Real? Cambia poco. Non capisco le critiche a Inzaghi» proviene da Inter News 24.

