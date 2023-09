Alessandro Bonomi nel post partita ha commentato la vittoria del Milan Primavera ai danni della Juventus. Ecco le sue parole

Le parole di Alessandro Bonomi sulla vittoria del Milan Primavera ai danni della Juventus. Ecco cosa ha detto:

«Sono orgoglioso della mia prova, siamo contenti per la grande partita e per i tre punti, dobbiamo continuare su questa strada. Nel secondo tempo abbiamo subito poco, siamo stati attenti dopo l’espulsione e non ci siamo fatti prendere alla sprovvista»

