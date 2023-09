Tra le eurorivali del Milan in Champions League 2023-24 c’è il Borussia Dortmund. Oggi i gialloneri vittoriosi in campionato

Tra le prossime avversarie del Milan in Champions League c’è il Borussia Dortmund. Oggi gioia per il club tedesco in Bundesliga.

Battuto il Wolfsburg di misura con il gol decisivo al 68′ di Reus.

The post Eurorivali Milan: vince il Borussia Dortmund appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG