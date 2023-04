Leonardo Bonucci, capitano della Juve, ha parlato a Mediaset dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter

Leonardo Bonucci a Mediaset dopo Inter Juve.

PERDERE COSI’ FA MALE – Assolutamente sì, quando si gioca Inter Juve perdere queste partite, la possibilità di giocare una finale fa sempre male.

PARTITA DIVERSA RISPETTO ALLE VITTORIE IN CAMPIONATO – Abbiamo iniziato col freno a mano tirato, prendendo un gol evitabile e poi abbiamo faticato a creare qualcosa per far male all’Inter. Purtroppo è andata così, dobbiamo voltare pagina e dare qualcosa in più sotto l’aspetto tecnico e caratteriale.

DEMERITI JUVE O MERITO INTER PER NON AVER CREATO – Ci sono entrambe le cose. Noi dovevamo fare meglio con la palla e con alcune idee di gioco che stasera abbiamo fatto fatica a mettere in pratica. L’Inter ci ha dato una pressione forte e molte volte abbiamo giocato palla lunga e con un riferimento come Chiesa fai più fatica a tenere palla lunga.

ARRABBIATO SUL CAMBIO – Non stavo discutendo, era soltanto perché stavo iniziando ad avere crampi e per non sprecare slot ho detto di tenere in considerazione questo. Non è assolutamente un problema. Non ho mai fatto polemiche su questo e mai le farò.

TROPPO MOLLI – In queste partite serve quell’elettricità che si respira nello spogliatoio e nel campo. Mancava qualcosa, nei 25 minuti iniziali soprattutto. Poi non abbiamo costruito granché, qualcuno di noi forse era più stanco. Ma non dobbiamo attaccarci ad alibi. Queste partite vanno giocate con un carattere forte, aggressivo e stasera per una parte di partita ci è mancato.

The post Bonucci a Mediaset: «Abbiamo faticato a mettere in pratica alcune idee di gioco» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG