In conferenza stampa, nel post partita di Inter Juve, Allegri è tornato così sulle scelte di formazione.

RINUNCIARE A MILIK – «Rifarei le stesse scelte, ha giocato novanta minuti col Napoli, spendendo tante energie. Con fuori Vlahovic e fuori Kean o partivo con lui e non avevo cambi o facevo come ho fatto. Gli spazi per Chiesa potevano essere invitanti, loro però li hanno chiusi bene».

