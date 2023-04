Bonucci: «Cambio? Non ho discusso con Allegri, mai fatte polemiche». Il capitano spiega cosa è successo contro l’Inter

Bonucci a Mediaset ha spiegato la reazione avuta con Allegri al momento del cambio in Inter Juve. Queste le sue parole.

ARRABBIATO SUL CAMBIO – «Non stavo discutendo, era soltanto perché stavo iniziando ad avere crampi e per non sprecare slot ho detto di tenere in considerazione questo. Non è assolutamente un problema. Non ho mai fatto polemiche su questo e mai le farò».

