Bonucci all’Union Berlino: cosa manca per il trasferimento dell’ex capitano della Juve. Gli aggiornamenti sulla trattativa

Come riferito da Fabrizio Romano, l’Union Berlino attende il via libera definitivo per procedere all’ingaggio di Leonardo Bonucci.

Le trattative avanzano, con il club tedesco al lavoro per convincere il difensore. Questa sarà la settimana decisiva per il possibile addio dell’ex capitano della Juve, direzione Bundesliga.

