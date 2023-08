Antognoni: «Sorpreso dalla Juve, è di nuovo in pole per lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex Fiorentina sul campionato

Giancarlo Antognoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha fatto un bilancio della prima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole.

BILANCI PRIMA GIORNATA -«Le squadre forti si sono riconfermate. Mi ha sorpreso la Juve che non ha cambiato modulo ma ha inserito qualche giovane. E vedo Chiesa e Vlahovic pronti a un ritorno al 100%. Senza coppe, la Juve tornerà in pole. Sarà un campionato più equilibrato, di sicuro il Napoli non farà il vuoto. L’Inter è forte come sempre, il Milan mi incuriosisce ma è con tutti quei nuovi è già partito bene e la Lazio anche se caduta, la vedo ancora in zona Champions, nonostante Milinkovic. Roma, Atalanta a Fiorentina le outsider».

ARTHUR – «Aspetterei un po’ a dirlo, perché Firenze decolla subito, poi subisce le delusioni. Ma la Viola se vuole fare il salto, deve vincere qualcosa dopo due finali perse. E salire di classifica in campionato. Comunque dei nuovi ha giocato, e bene, Arthur. Il regista che mancava, ma anche per lui aspettiamo conferme».

