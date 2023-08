La Juventus lancia il 3 Games Pack: promozione speciale per i tifosi bianconeri in vista delle prossime gare dello Stadium

La Juventus lancia la promozione del 3 Games Pack per le prossime gare interne della squadra di Allegri.

‘Bianconeri, siamo felici di annunciarvi una grandissima novità!

Di che cosa stiamo parlando? Del “3 Games Pack” – una nuova opportunità per potersi assicurare un posto all’Allianz Stadium per tre partite – acquistabile a partire dalle ore 10:00 di martedì 22 agosto 2023.

Il “3 Games Pack” vi consentirà di beneficiare di un prezzo molto vantaggioso rispetto all’acquisto delle singole partite. Gli interessati potranno scegliere il loro posto e assistere alle partite contro Lazio, Torino e Hellas Verona, a partire da 33,00 € a partita. Non è finita qui: in alcuni settori sarà prevista anche una tariffa speciale dedicata agli Under 16‘.

