L’ex calciatore della Juventus Leonardo Bonucci si è sfogato per gli attacchi social ricevuti, ecco poi quello che lo terrorizza

Non ci ha pensato due volte Leonardo Bonucci a sfogarsi contro gli attacchi social ricevuti. In una lunga intervista a Marca, l’ex Juventus ha espresso il suo pensiero su una delle più grosse piaghe nella nostra società, relativo alla sua esperienza personale.

ATTACCHI SUI SOCIAL – «Vivevamo in un periodo orribile. Davvero orribile, perché non c’è limite a nulla. Sono terrorizzato da ciò che potrebbe attendere i nostri figli in futuro. Chiunque si sente libero di criticare, insultare. Le persone fanno il male pensando di non danneggiare gli altri. E non è così. Prima di scrivere, se dobbiamo scrivere, dovremmo pensare che vivremmo dall’altra parte. Abbi questo pensiero, agisci con meno leggerezza. Spero che si raggiunga il contrappeso a quella violenza. Perché è violenza, ed è grandiosa. L’ho vissuto nella mia carne. Ho un carattere duro, testardo, difficile da ferire. Ma ci sono cose che ti lasciano un segno dentro. Potresti essere coraggioso al lavoro, ma potrebbe arrivare un giorno in cui cadi e diventi depresso. Non c’è vergogna nel chiedere aiuto. Spero davvero che in futuro si possa mettere un contrappeso a quella parte orribile del mondo in cui viviamo oggi».

