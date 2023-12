Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si affronteranno ancora una volta in campo, ecco data e luogo dell’incontro tra l’ex Juve e l’argentino

Dopo le smentite ecco l’ufficialità. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si affronteranno ancora una volta, in quella che potrebbe realisticamente essere la loro ultima partita da avversari.

Come confermato dalla stessa società presieduta dall’ex calciatore Beckham infatti, l’ex giocatore della Juventus e l’argentino saranno avversari in quel di Riyadh per Inter Miami-Al-Nassr. Partita in programma il primo di febbraio.

