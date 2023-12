L’Inter di Simone Inzaghi sfiderà Real Sociedad in Champions League, attenzione però anche al campionato come palesa il turnover scelto

Obiettivo Champions League, ma senza perdere di vista il campionato. L’Inter si appresta ad affrontare la Real Sociedad per l’ultima gara del proprio girone Europeo. Come dimostra la probabile formazione dei nerazzurri però, sono tanti i big che questa sera saranno assenti in campo. Calciatori pronti a ricaricare le batterie per le prossime sfide di Serie A dove il club meneghino è impegnato nella lotta Scudetto con la Juventus.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Oyarzabal.

