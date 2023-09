Leonardo Bonucci è arrivato a Berlino. Domani le visite mediche con l’Union per l’ormai ex difensore della Juventus

Volato alla volta della Germania nel primo pomeriggio, Leonardo Bonucci è arrivato in questi minuti a Berlino.

Per l’ormai ex difensore della Juventus quella di domani sarà una giornata importante: visite mediche e poi firma con l’Union, per l’inizio della nuova avventura.

