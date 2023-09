Domenico Marocchino elogia la Juve per il lavoro con i giovani fatto negli ultimi anni: le parole dell’ex bianconero

Intervistato durante la trasmissione Calcio Totale, Domenico Marocchino ha così parlato del lavoro della Juve con i giovani negli ultimi anni.

LE PAROLE – «Ha un parco di giocatori giovani, molto forti, di prospettiva ed è la squadra italiana che più ha valorizzato i giovani in questi ultimi anni. Un fattore importante per il calcio italiano. La Juventus ha pescato negli interregionali giocatori Cambiaso o Gatti. In quelle categorie possono esserci calciatori da grandi squadre».

