Javier Zanetti, a Sky Sport, ha così parlato dopo i sorteggi dei gironi di Champions League.

LE PAROLE – «Il fatto di essere arrivati fino in fondo l’anno scorso conta, si cresce in autostima e può aiutare anche i nuovi. Cercheremo di fare una Champions da protagonisti. Difficile ripetersi, ma la voglia non manca. Abbiamo cambiato tanti giocatori, ma la base dell’anno scorso c’è e questo aiuta. Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo puntare in alto per andare più in là possibile. Ripetersi è sempre complicato, ma questi ragazzi hanno nella testa ancora la finale persa e vorranno fare del loro meglio anche quest’anno».

