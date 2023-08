Juventus Next Gen, un altro gioiellino della seconda squadra bianconera va verso il rinnovo. Le ultime novità

Secondo quanto riferito da Tuttosport, in casa bianconera si lavora anche al rinnovo di contratto di Luis Hasa, attualmente in scadenza nel 2024.

Già avviati i discorsi per il prolungamento fino al 2027 del talentino della Juventus Next Gen, già visto in prima squadra in occasione dell’ultima tournée estiva agli ordini di Allegri.

