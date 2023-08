Walter Sabatini, ex ds della Roma, ha così parlato dell’acquisto di Romelu Lukaku da parte del club giallorosso

Intervistato da Vocegiallorossa.it, Walter Sabatini ha parlato dell’arrivo di Lukaku alla Roma. Ecco cosa ha detto sull’ex obiettivo Juve.

LE PAROLE – «Oggi che la Roma l’ha preso posso dire che riscrive di netto le geografie del proprio campionato. Questo perché potenzia enormemente un reparto: verrà esaltato in qualche misura il gioco di Mourinho che tende ad allungare le traiettorie e si giocheranno molte seconde palle che saranno recuperate dai centrocampisti tra cui Aouar, che è il giocatore che determina con linee di passaggio. Vedo la Roma in grande spolvero e soprattutto la vedo iscritta di diritto per la lotta Champions League».

The post Sabatini avverte: «Con Lukaku la Roma riscrive le geografie del campionato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG