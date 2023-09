Filip Kostic via dalla Juve? C’è un club che ci sta provando fino all’ultimo per strappare il serbo alla società bianconera

Come scrive la stampa inglese, il West Ham ci proverà fino all’ultimo per portare in Premier Filip Kostic, che nelle prime due giornate di campionato ha accumulato fin qui un totale di zero minuti giocati.

La Juve ha fissato il prezzo del serbo sui 15 milioni di euro, ma le tempistiche per tesserare un extracomunitario non vanno incontro alle esigenze degli inglesi.

