Bonucci, ex capitano della Juventus, ha concesso un’intervista a Esse Magazine parlando del suo futuro e non solo.

FUTURO – «Nel futuro vorrei fare l’allenatore, ma soprattutto voglio dedicarmi alla mia famiglia. Sono stati incredibili a starmi affianco in questi anni, che sono stati completamente assorbiti dal calcio e da tutto quello che comporta: le pressioni, i giudizi e tutto il resto. Tutti pensiamo che la vita da calciatore sia bella, ed è vero, ma ti limita in tante cose».

CONDURRE SANREMO – «Mi sentirei molto in difficoltà, non so se sarei in grado. Se dovessi portare un calciatore con me per farlo porterei Chiellini. Non è un esperto di musica, ma abbiamo passato così tanto tempo insieme che conosciamo i tempi dell’uno e dell’altro».

KEAN – «Moise Kean è sempre stato fissato col rap. Ora ho visto che ha anche fatto il singolo ma non l’ho ancora ascoltato».

MUSICA ALLA JUVE – «La musica che ascoltavamo dipendeva molto da chi si connetteva con la cassa. Se si connettevano i sudamericani ascoltavamo reggaeton, se si connetteva Moise ascoltavamo rap».

