McKennie: «In Italia mi dicono che è uno schifo mangiare pasta, pesto, pomodoro con pollo. C’è una mentalità chiusa». Le parole

McKennie, ospite di Kean nel secondo episodio di 19F Podcast, ha raccontato come si è ambientato in Italia dal momento del suo arrivo alla Juventus nel 2020.

MCKENNIE – «Ho sofferto il cambio di cultura Si e no. Mi piace la gente in Italia, però è diversa. In Italia la mentalità è troppo chiusa. La tradizione va bene, però si vedere essere più aperti. Un esempio? Io mangio pasta, pesto, pomodoro con pollo in un piatto e tutti in Italia mi dicono ‘che schifo, non puoi’. Ma nessuno ha mai provato…»

