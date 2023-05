Bonucci e Danilo caricano la Juve: il gesto dopo la sconfitta col Milan verso l’ultima partita stagionale contro l’Udinese

Bonucci e Danilo hanno compiuto un gesto da leader per caricare la Juve in vista della partita contro l’Udinese.

A scriverlo è la Gazzetta, secondo cui il capitano e il suo vice, dopo la sconfitta in casa col Milan, avrebbero chiamato a raccolta la squadra per ritrovare le giuste motivazioni per l’ultima partita dell’anno e chiudere al meglio nonostante la stanchezza fisica e soprattutto mentale.

