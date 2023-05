Maddaloni “assolve” Di Maria: «Nessuno alla Juve si è espresso al meglio». Le parole in esclusiva sulla stagione del bianconero

Maddaloni, ex vice allenatore della Juve, in esclusiva a Juventusnews24 ha analizzato la stagione di Di Maria in bianconero.

DI MARIA – «Nella prima parte di stagione, inconsciamente, aveva come obiettivo personale di andare al Mondiale e arrivarci in condizioni ottime, anche perché veniva da un infortunio. Nella seconda parte si è ritrovato in una situazione in cui nessuno in squadra, tranne i giovani, ha espresso il meglio delle proprie qualità. Di Maria, come tutti, quest’anno non ha avuto la possibilità di esprimersi».

