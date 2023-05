Juve, “rottura” tra Allegri e lo spogliatoio: i giocatori non sono contenti. Ci sono diversi malumori nella squadra

In casa Juve c’è una sorta di “rottura” tra Allegri e una parte dello spogliatoio. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, si registrano diversi malumori nella squadra a partire dalla questione tattica.

A giocatori come Szczesny, Cuadrado, Paredes, Chiesa, Di Maria e Vlahovic pare non piaccia il modo con cui l’allenatore imposta le partite, considerato troppo difensivista per la qualità che hanno.

The post Juve, “rottura” tra Allegri e lo spogliatoio: i giocatori non sono contenti appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG