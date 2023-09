Bonucci farà pace con i dirigenti Juve? Buffon: «Troveranno il modo di riconciliarsi». Le dichiarazioni dell’ex portiere

L’intervista di Bonucci a Sportmediaset riguardo il suo addio alla Juve ha fatto parlare anche Buffon. Queste le dichiarazioni dell’ex portiere a Radio Serie A con Rds.

BONUCCI – «Quando Leo avrà l’opportunità insieme ai dirigenti di rivedersi magari in un altro luogo, in altro contesto, che non sia quello calcistico, riusciranno a trovare un modo per riconciliarsi come la storia di entrambi merita».

