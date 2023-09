Sassuolo Juve, allarme Consigli: c’è il dubbio portiere per Dionisi a tre giorni dalla partita del Mapei Stadium

A tre giorni dalla partita contro la Juve al Mapei Stadium c’è il dubbio portiere per il Sassuolo.

Come rende noto Sassuolonews.it, infatti, Dionisi deve valutare le condizioni di Consigli, non al meglio. Se non dovesse farcela, in porta potrebbe andare Cragno. L’allenatore potrebbe cambiare qualcosa in difesa, ma per scelta tecnica, schierando Viti al posto di Tressoldi. Sono attese novità nei prossimi giorni.

