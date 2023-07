Bonucci felice alla Juve: la FOTO dell’ex capitano insieme a Kean, Arthur, Zakaria e altri compagni di squadra

Bonucci è tornato alla Juve ieri e ha ripreso ad allenarsi coi compagni di squadra considerati in uscita dal club bianconero.

L’ormai ex capitano bianconero non perde fiducia e buonuomore e attraverso una stories pubblicata dal suo profilo Instagram ha pubblicato una foto (sempre in sfondo bianconero) in cui sorride insieme ai compagni di squadra Arthur, Pellegrini, Zakaria, Pjaka, Kean ed Aké.

