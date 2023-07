Arrivano piccoli miglioramenti per Van der Sar dopo l’emorragia celebrale che ha colpito l’ex portiere di Ajax, Juve e Manchester United. E’ stato lo stesso olandese, via Twitter, a rendere note le sue condizioni.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023