Bonucci Fenerbahce, UFFICIALE l’ex Milan giocherà in Turchia: il comunicato del club turco sulla trattativa. I dettagli

L’avventura di Leonardo Bonucci all’Union Berlino è durata solo pochi mesi e l’ex difensore rossonero sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce. Ecco il comunicato ufficiale del club turco:

COMUNICATO – «Il club sta lavorando per rafforzare la squadra durante la finestra di calciomercato. Ha avviato le trattative per il trasferimento con il difensore Leonardo Bonucci. Il calciatore italiano arriverà oggi a Istanbul per accertamenti sanitari e ulteriori incontri».

