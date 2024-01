Benedetti sul futuro di Buongiorno: «Lo vuole il Milan? Ecco cosa farà». Le parole dell’ex calciatore sull’obiettivo rossonero

Silvano Benedetti ha parlato ai microfoni del La Stampa di Alessandro Buongiorno, obiettivo del mercato rossonero. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Era un bravo ragazzo, adesso ha capito che bisogna arrivarci in tutte le maniere sul pallone. È diventato cattivo il giusto, si fa rispettare, come i migliori: è sempre un’emozione quando vedo Buongiorno. Se poi si mette pure a segnare… Per me è uno della famiglia, come tutti quelli che ho cresciuto. Le qualità le avevo intuite subito, anche se quando l’ho preso era poco più di un bambino. Aveva già una struttura sopra la media e una pulizia del sinistro che colpiva. Però non pensavo che arrivasse a questo punto. Invece ha mostrato un potenziale incredibile e ha ancora grossi margini di miglioramento. È destinato a stupire. Quello che ha in più rispetto all’anno scorso è la personalità. È cresciuto tanto, è esploso: è diventato un leader. Lo vuole il Milan? Penso che resterà al Toro almeno fino a giugno, ma con il Toro in Europa sarebbe ancora più difficile lasciarlo andare. Ha tante cose da definire, compresi gli Europei».

The post Buongiorno Milan, Benedetti sul suo futuro: «I rossoneri lo vogliono? Ecco cosa farà» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG