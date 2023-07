Bonucci Juve, ha già rifiutato due destinazioni. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del difensore

Come riportato da Sport Mediaset, Leonardo Bonucci non vorrebbe saperne di trasferirsi in Arabia Saudita o in Turchia.

Il capitano della Juve, messo fuori rosa, preferirebbe rimanere in Italia con l’obiettivo Euro 2024.

