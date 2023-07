Foschi (allenatore Lecco): «Con la Juve abbiamo parlato di alcuni giocatori dell’U23». La conferma del tecnico

Luciano Foschi, tecnico del Lecco, ha parlato a Sportitalia dei possibili affari con la Juventus Next Gen.

FOSCHI – «Con la Juventus abbiamo parlato di alcuni giocatori dell’Under 23. Molti come Sekulov sono già andati, ma abbiamo allacciato i rapporti per fare capire che noi siamo interessati a calciatori di questo tipo. Ovviamente devono rientrare in certi costi, sono sincero. Il presidente non è propenso a fare spese folli ma è altrettanto vero che è pronto a costruire una squadra competitiva».

