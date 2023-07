McKennie Juve, sfuma la pista Galatasaray? Ecco la destinazione più probabile per il centrocampista in uscita

Si raffredda la pista Galatasaray per Weston McKennie. Come riportato da Eurosport, la Juve conta di poter cedere il giocatore in Premier League.

L’americano, reduce dall’esperienza al Leeds, ha diversi estimatori in Inghilterra. Il club bianconero punta ad incassare non meno di 18 milioni di euro.

