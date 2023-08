Il retroscena sul braccio di ferro tra Bonucci e la Juve: i bianconeri lo avevano informato ad aprile, lui sperava nel cambio di allenatore

Mentre prosegue il braccio di ferro tra Leonardo Bonucci e la Juve, Tuttosport ha svelato numerosi retroscena su questo caso. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i bianconeri gli hanno comunicato di non ritenerlo più parte dei programmi tecnici già lo scorso aprile. Una comunicazione che l’ex capitano bianconero ha ignorato con la speranza di ribaltare la situazione. La comunicazione era arrivata proprio per evitare la situazione di questi giorni, ma il difensore aveva deciso di ignorare i segnali, prendendo in considerazione anche le possibili voci dell’addio di Allegri, che l’ex capitano considerava il responsabile di questa decisione.

La società aveva anche proposto al giocatore di organizzare una passerella di addio, come accadde per Chiellini, nell’ultima gara in casa, ma di nuovo ha deciso di voler onorare il rinnovo di contratto (da 6 milioni netti a stagione) e di giocarsi le proprie carte.

