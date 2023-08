Leandro Paredes ha detto di no all’offerta del Galatasaray: il centrocampista però vorebbe tornare ad indossare la maglia della Roma

Leandro Paredes vuole solo la Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sull’argentino c’è l’interesse del Galatasaray, ma la sua decisione è chiara: vuole tornare in Italia.

Le trattative con il PSG sono in corso per agevolare la sua volontà: che sia in Turchia o in Italia, il suo futuro è sempre più a tinte giallorosse.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG