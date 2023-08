Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa di Filip Stankovic, portiere dell’Inter in prestito ai blucerchiati

In conferenza stampa, il tecnico Andrea Pirlo ha parlato dei colpi di mercato messi a segno dalla Sampdoria, e in particolare di Filip Stankovic, arrivato dall’Inter:

STANKOVIC– «Stankovic è venuto per giocare, ha due campionati in Olanda e grandi potenzialità. Portiere affidabile, precampionato con l’Inter. E’ arrivato con grande entusiasmo, molto disponibile. Siamo tranquilli. E’ il titolare designato per questa stagione».

L’articolo Inter, Pirlo elogia Stankovic alla Samp: «Sarà il titolare di questa stagione» proviene da Inter News 24.

