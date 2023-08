Si delinea la formazione dell’Inter che domani scenderà in campo con l’Egnatia, ultimo test stagionale prima del campionato

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’Inter scalda i motori in vista dell’amichevole di domani contro l’Egnatia. Si tratta dell’ultimo test stagionale dei ragazzi di Inzaghi, che il 19 agosto se la vedranno col Monza per la prima di campionato.

Per il match di domani saranno di sicuro 3 le assenze tra i nerazzurri: Acerbi, che non è ancora al top per via del problema al soleo, Gosens, a un passo dall’Hertha Berlino, e Sebastiano Esposito, anch’egli con le valigie in mano.

L’articolo Inter Egnatia, 3 assenze sicure tra i nerazzurri: le ultime sulla probabile formazione proviene da Inter News 24.

