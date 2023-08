Bonucci Juve, mandata un’altra pec: l’ex capitano vuole il reintegro o il danno d’immagine. A breve la nomina di un giurista per l’arbitrato

Dopo il botta e risposta tra Allegri e Bonucci di ieri, la situazione in casa Juventus resta tesa. Il legale dell’ex capitano ha mandato un’altra pec ai bianconeri, dopo la prima in cui chiedeva il reintegro, negato dal club, con lo stesso fine.

A prescindere da ciò che succederà sul mercato il difensore vuole andare avanti. Il legale nominerà a breve un noto giurista dello sport per il futuro arbitrato, come previsto dall’accordo collettivo. Se resterà alla Juve Leo chiederà il reintegro, altrimenti il danno d’immagine. Bonucci ritiene che non sia stato rispettato l’accordo, la Juve invece ribadisce la correttezza del suo operato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

