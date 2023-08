Weah non al meglio: le ultime sulle condizioni dell’americano verso il Bologna. L’esterno è un po’ sofferente

Come riferito da La Gazzetta dello Sport Timothy Weah non è al meglio ed è un po’ sofferente a causa di una botta. Per questo motivo Allegri ha aperto il ballottaggio con McKennie verso Juve-Bologna.

In ogni caso l’americano parte lievemente favorito per una maglia da titolare.

