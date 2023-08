Berardi Juve, non è finita: Giuntoli pronto a ripresentare quell’offerta. Il capitano neroverde non ci sarà neanche col Napoli

Domenico Berardi non sarà a disposizione di Dionisi nemmeno contro il Napoli: il capitano del Sassuolo si è messo in testa di cambiare maglia. Come riporta Tuttosport la Juve resta vigile e pronta a replicare la volontà di ingaggiare l’esterno con la formula di Iling più una quindicina di milioni da rateizzare.

L’affare dovrebbe però essere vincolato all’uscita di Kean. Al neroverde pensa anche la Fiorentina che però per ora resiste per Nico Gonzalez.

