Miretti Juve, quale futuro? Decisione sospesa tra due scenari: le ultime novità. Il club bianconero deve sciogliere le riserve

Resta sospeso il futuro di Fabio Moretti, su cui la Juventus secondo Tuttosport non avrebbe ancora preso una decisione definitiva.

Due gli scenari: o la conferma in bianconero, oppure il prestito in una tra Salernitana, Lecce e Monza che stano spingendo per il giovane bianconero.

The post Miretti-Juve, quale futuro? Decisione sospesa tra due scenari: le ultime novità appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG