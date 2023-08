Bonucci, arriva una nuova rivelazione sul futuro dell’ormai ex capitano bianconero: la risposta della Juventus

Secondo quanto scrive Tuttosport, Leonardo Bonucci ci ha riprovato chiedendo nuovamente il reintegro in rosa alla Juventus che, dal canto suo, ha risposto picche al suo ex capitano.

Non c’è la minima intenzione, da parte del club, di fare passi indietro e, anzi, al giocatore sarebbe stata offerta una buonuscita per favorirne il suo addio. Leo, dal canto suo, sa che non può passare una stagione intera in tribuna se non vuole perdere l’Europeo…

