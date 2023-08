Spalletti Italia, si va per vie legali con il Napoli? Una nuova minaccia in arrivo per De Laurentiis: cosa succede

Luciano Spalletti dovrebbe essere, a meno di clamorosi ribaltoni, il sostituto di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana. De Laurentiis permettendo ovviamente.

Come scrive il Corriere dello Sport, probabile che alla fine si decida di andare per vie legali per quella penale da 2,5 milioni di euro che il numero uno del Napoli pretende venga pagata. Ma l’Italia non è un club rivale di quello partenopeo…

