Bonucci Lazio, si scalda la pista biancoceleste. Cosa filtra sul futuro del difensore in uscita dalla Juve

Leonardo Bonucci sta diventando una pista sempre più calda per il mercato della Lazio. Come riportato da Il Tempo, in casa biancoceleste si pensa alla doppia operazione con il possibile arrivo del centrale e di Luca Pellegrini.

Riflessioni in corso tra Sarri e Lotito: Bonucci rappresenta un’occasione dopo la rottura con la Juve.

