Montemurro: «Ultima stagione positiva. Bisogna continuare su questa strada». Intervista all’allenatore della Juventus Women

Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, ha rilasciato un’intervista a FIFA+. Le sue parole.

ULTIMA STAGIONE – «L’ultima per me è stata una stagione molto importante, di crescita. Questa era la cosa fondamentale, anche per la mia squadra. Un anno in cui abbiamo visto tante cose, bisogna continuare su questa strada. A volte le vittorie possono nascondere qualcosa ma questa è stata una stagione davvero positiva per me».

LIVELLO CALCIO FEMMINILE IN ITALIA – «Il calcio femminile in Italia è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. La Juve ad esempio ha alzato l’asticella e la Champions League è stata la competizione più importante per la crescita del movimento femminile. Aumentano le partite, aumentano le trasferte, ci siamo avvicinati alla realtà. Ora siamo più vicini al calcio vero, in termini di impegni e prestazioni. Più giochi a questi livelli e più puoi crescere».

DIFFERENZE CON IL CALCIO INGLESE – «La bellezza del calcio è che ogni realtà ha le sue caratteristiche peculiari. In Inghilterra, tuttavia, sono avanti dal punto di vista di trasmissione del “prodotto”. C’è più spettacolo: stadi, partite, televisione, marketing, comunicazione. Questo è un aspetto molto importante per arrivare a tutte le persone, anche quelle meno appassionate. Vedere una partita in uno stadio come quelli inglesi fa aumentare l’hype intorno a una partita, ad esempio. Secondo me sono queste le differenze tra i due tipi di calcio femminile».

DIALOGO CON LE CALCIATRICI – «Con le mie calciatrici cerco di costruire sempre un rapporto di empatia. Sono così sia come persona che come allenatore. Gli faccio capire il privilegio che hanno di trovarsi a determinati livelli. Credo che la parte umana e il professionismo vadano di pari passo ed è importante crescere da entrambi i punti di vista. Già non vedo l’ora di ricominciare il prossimo campionato».

BIANCONERE AL MONDIALE – «Sono sempre in contatto con le ragazze. La realtà della nazionale è differente rispetto a quella dei club. Io sono sempre disponibile per dare loro consigli. Ognuna ha la sua situazione e c’è solo bisogno di trovare equilibro tra i vari aspetti professionali e non. Ho la fortuna e il privilegio di far parte della crescita di tante ragazze che giocano in diverse nazionali ed è bello vedere come poi si legano alle squadre che rappresentano il loro paese».

ITALIA AL MONDIALE – «Difficile fare un pronostico per tornei del genere. Io penso che se tutto va bene in quelle quattro settimane, con un po’ di fortuna, l’Italia può fare un grande Mondiale. Ovviamente questo discorso vale per tutte le squadre. Abbiamo visto tante volte nazionali in difficoltà che hanno ribaltato ogni pronostico durante tornei così importanti. Io auguro all’Italia di essere unita e di fare il meglio possibile. La nazionale è fondamentale qui, in ogni sport, e ci dà tanti stimoli per lavorare bene».

LE FAVORITE – «Le squadre europee sono molto preparate. Grazie al lavoro dei club e delle nazionali stesse. Le competizioni che si giocano qui preparano bene le giocatrici a eventi del genere. Svezia, Danimarca, Germania, ce ne sono tante che secondo me possono arrivare fino in fondo. Poi, però, ci potrà essere sempre qualche sorpresa, come successo con il Marocco in Qatar».

