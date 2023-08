Andrea Marinozzi si è espresso su Leonardo Bonucci e sul suo futuro calcistico: ecco le dichiarazioni sul difensore bianconero

Dagli studi di Sky Sport, Andrea Marinozzi si rivolge a Leonardo Bonucci, impegnato in una delicatissima e complicata situazione alla Juve, dandogli un consiglio:

LE PAROLE- «La soluzione romana potrebbe essere l’ideale perchè nella difesa della Lazio, giocando di reparto potrebbe sentire meno la fatica, fisiologica per un giocatore arrivato a quel punto della propria carriera. Il suo apporto nello spogliatoio potrebbe permettere ai biancocelesti di fare un grosso passo avanti dal punto di vista della personalità e della consapevolezza.

Anche l’ipotesi Union Berlino però non mi dispiace, penso che per lui sia arrivato il momento di voltare pagina e provare a chiudere la carriera lontano dalla Juventus dove per lui non c’è più spazio»

