Leonardo Bonucci potrebbe presto lasciare la Juve per accasarsi all’Union Berlino: le ultime di mercato bianconero

Come riporta il giornalista di DAZN Orazio Accomando su Twitter, l’Union Berlino fa sul serio per il difensore ed ex capitano della Juve Leonardo Bonucci.

E’ stata una giornata di fitti dialoghi tra il club e l’entourage del giocatore. La pista è molto calda.

Dopo aver accolto Robin Gosens dall’Inter, la società tedesca ha la possibilità di un altro innesto di valore.

