Il Brighton di De Zerbi è pronto a fare una mossa di mercato e soffiare alla Juve uno degli obiettivi: ecco di chi si tratta

Il mercato della Juve potrebbe veder sfumare un altro obiettivo.

Come riportano i media argentini, infatti, il Brighton di mister De Zerbi sarebbe pronto all’affondo per Valentin Barco, giovane esterno del Boca Juniors, a lungo seguito dai bianconeri, che però non hanno mai concretizzato la trattativa.

