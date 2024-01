Bonucci nel mirino del Genoa: il futuro dell’ex Juve dipende da…Dragusin. Il difensore può ritornare in Italia

Bonucci potrebbe ritornare in Italia dopo l’esperienza non positiva all’Union Berlino in Bundesliga. Sull’ex capitano della Juve è da registrare l’interesse da parte del Genoa.

Il club ligure, come fa sapere il Corriere dello Sport, potrebbe fare sul serio nel momento in cui si concretizzerà la cessione di un altro ex difensore della Juve, cioè Dragusin. Il futuro di entrambi i giocatori, quindi, è intrecciato.

