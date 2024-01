Samardzic Juve, si riapre la pista di mercato: l’Udinese vuole un giovane in cambio. La novità per il centrocampista

Per la Juve potrebbe riaccendersi la pista di mercato che porta a Samardzic, giocatore seguito con grande interesse già da diversi mesi.

Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, all’Udinese piace Miretti e quindi non è da escludere un possibile inserimento del giovane bianconero come pedina di scambio per arrivare al centrocampista serbo. Su Samardzic è forte l’interesse anche del Napoli.

